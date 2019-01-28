Грузинский президент захотела встретиться с Трампом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет встретиться с президентом США до того, как Дональд Трамп встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Грузия Онлайн.

По словам Зурабишвили, ее администрация уже обратилась с просьбой к Вашингтону, однако пока не известно, удастся ли провести рабочий визит президента Грузии в Вашингтон до встречи Трампа и Путина.

«Может состояться встреча Трампа и Путина. Мы ничего не знаем о повестке дня встречи. Для нас самое важное, чтобы у нас была возможность встретиться с президентом США до этого.

На встрече мы должны ознакомить Трампа с нашими взглядами, нашими самыми болезненными вопросами, чтобы он хорошо знал, какие вопросы нуждаются в осторожности с нашей стороны в такой дискуссии. Идет работа над этим... Насколько у него будет время для меня, не могу сказать», — заявила Зурабишвили.