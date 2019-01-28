В губинской больнице россиянину спасли жизнь

Здание центральной больницы Губы совершенно новое, сдано в эксплуатацию в октябре прошлого года. Стационар клиники рассчитан на 230 коек, и помимо него здесь работают еще 20 отделений: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, гинекологическое, травматологическое, инфекционное, реанимационное, диагностическое, лабораторное, ЛОР и скорой помощи. При больнице действует и перинатальный центр.

Министерство здравоохранения продолжает медиа-туры с целью ознакомления журналистов с деятельностью медицинских учреждений и качеством медицинского обслуживания населения в регионах. Очередной клиникой, куда отправились сотрудники отечественных СМИ, стала Центральная больница Губинского района.

Как отметил главный врач губинской больницы Алияр Сарваров, теперь больным из этого райцентра нет необходимости ездить к врачам в Баку – в новой клинике им обеспечивается качественное обследование и лечение. Более того, поскольку Губа является туристической зоной, за медицинской помощью в больницу стали обращаться и иностранцы.

«Сразу же по поступлении в приемное отделение пациенту проводится полное медицинское обследование. Результаты анализов регистрируются в онлайн-режиме, и еще до поступления больного в соответствующее отделение врачи получают о нем полную информацию», - говорит главврач.

На первом этаже больницы, помимо приемного отделения, функционируют кабинеты первой и неотложной помощи, и, если нет необходимости, пациентам уже не нужно посещать специализированные отделения на верхних этажах.

«В нашей больнице есть все условия для оказания практически всех медицинских услуг не только жителям Губы, но и всего региона. В клинике задействованы современные цифровые технологии», - подчеркнул доктор Сарваров.