В губинской больнице россиянину спасли жизнь
Министерство здравоохранения продолжает медиа-туры с целью ознакомления журналистов с деятельностью медицинских учреждений и качеством медицинского обслуживания населения в регионах. Очередной клиникой, куда отправились сотрудники отечественных СМИ, стала Центральная больница Губинского района.
Здание центральной больницы Губы совершенно новое, сдано в эксплуатацию в октябре прошлого года. Стационар клиники рассчитан на 230 коек, и помимо него здесь работают еще 20 отделений: хирургическое, терапевтическое, неврологическое, гинекологическое, травматологическое, инфекционное, реанимационное, диагностическое, лабораторное, ЛОР и скорой помощи. При больнице действует и перинатальный центр.
Как отметил главный врач губинской больницы Алияр Сарваров, теперь больным из этого райцентра нет необходимости ездить к врачам в Баку – в новой клинике им обеспечивается качественное обследование и лечение. Более того, поскольку Губа является туристической зоной, за медицинской помощью в больницу стали обращаться и иностранцы.
«Сразу же по поступлении в приемное отделение пациенту проводится полное медицинское обследование. Результаты анализов регистрируются в онлайн-режиме, и еще до поступления больного в соответствующее отделение врачи получают о нем полную информацию», - говорит главврач.
На первом этаже больницы, помимо приемного отделения, функционируют кабинеты первой и неотложной помощи, и, если нет необходимости, пациентам уже не нужно посещать специализированные отделения на верхних этажах.
«В нашей больнице есть все условия для оказания практически всех медицинских услуг не только жителям Губы, но и всего региона. В клинике задействованы современные цифровые технологии», - подчеркнул доктор Сарваров.
В приемном отделении журналисты встретили гражданина России и поговорили с ним. Оказалось, он вместе с семьей отдыхал в Губе, когда у него внезапно появились боли в области сердца. Россиянин очень рад тому, что не пришлось ездить далеко – в губинской больнице ему сразу стали оказывать медицинскую помощь.
Как сообщил главврач, в настоящее время в клинике работают 150 врачей. Сейчас здесь есть возможность проведения самых разных хирургических операций. Благодаря службе онлайн-консультаций, и в сложных случаях можно обратиться за рекомендациями к столичным специалистам. Консультации осуществляются в онлайн-режиме, так что все необходимые процедуры проводятся незамедлительно.
Центральная больница Губы первой в северном регионе страны была оснащена самым современным медицинским оборудованием. Врачи учреждения с гордостью говорят, что таким оборудованием может похвастаться не каждая столичная клиника. У них, например, есть аппарат EYOP, с помощью которого можно обследовать пациента уже во время операции.
По словам врачей больницы, больше всего обращений связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердца и различными травмами.
«За последние 10 лет в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано свыше 600 больниц. До конца следующего года все региональные и районные больницы получат новейшее оборудование. Сейчас во всех регионах созданы условия для точной постановки диагноза и оказания качественных медицинских услуг», - сообщил сопровождавший журналистов руководитель пресс- пресс-службы Минздрава страны Пярвиз Абубекиров.