Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета высших специальных званий, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено Мамедову Кянану Алескер оглу - начальнику Главного таможенного управления Баку и Расулову Масуму Эйналы оглу - начальнику Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета.