Американская разведка прогнозирует рост протестов в Иране

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что в Иране усилятся протесты в предстоящие месяцы, однако они останутся «нескоординированными», передает РИА Новости.

По его словам, сторонники жесткой линии в Иране усилят свои позиции и бросят вызов центристам путем «подрыва их усилий по проведению внутренних реформ», а также призывая к более «конфронтационной позиции по отношению к США и их союзникам».

«Мы ожидаем новых волнений в предстоящие месяцы, хотя протесты, скорее всего, останутся несогласованными и лишенными центрального руководства или широкой поддержки со стороны основных этнических и политических групп. Мы считаем, что Тегеран готов принять более агрессивные меры безопасности в ответ на возобновившиеся беспорядки», - сказал Коутс, выступая перед комитетом по разведке Сената США.