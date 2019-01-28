Чингиз Гусейноглу 19:44

Мне эту историю поведали несколько дней назад, и с того времени я не могу прийти в себя: то ли возраст сказывается, то ли отстал от жизни. А началось все с сообщения моего давнишнего друга, пережившего нечто такое, что, как говорят, врагу не пожелаешь: неожиданную и необъяснимую смерть сына во цвете лет…

Наваждение Нет, читатель, я не о безвременной кончине юноши, и даже не об отцовском горе. То, что мне довелось услышать, с моей точки зрения, трудно даже придумать. И я решил поведать о нем людям, прежде всего, нашим читателям. Мне хотелось элементарно посоветоваться с ними: может, я чего-то не знаю или хуже того – не понимаю. К сожалению, не могу по причине деликатности назвать подлинные имена участников сколь прискорбной, столь и невероятной истории… …Это произошло под самый новый год, на второй день после возвращения Гусейна с сыном Мовсумом из поездки в Швецию, где проживают уже несколько лет дочь и сестра героев нашего рассказа. На следующее утро Мовсум, приняв душ, решил маленько прикорнуть – в последнее время по ночам его периодически мучили приступы непонятных болей в области желудка, и утренний сон после завтрака, приглушавший недомогание, становился как бы привычкой. Убедившись что сын заснул, отец занялся своими делами, решив до обеда с сыном направиться в поликлинику. Периодически повторяющиеся желудочные приступы Мовсума его, как говорится, порядком достали, и он твердо решил не откладывая в долгий ящик проконсультироваться с врачами, и поэтому не стал дожидаться когда тот отойдет от сна. - Все - поспал и хватит, нам пора к врачу, - обратился он к спящему Мовсуму и, поскольку тот не двигался, по обыкновению легко потрепал его по щеке. И тут голова спящего свесилась к краю кровати, из носа неожиданно хлынула кровь. Сын не подавал признаков жизни. Врачи «Скорой помощи» констатировали у 34-летнего Мовсума Закирова смерть…

Такова, как говорится, прелюдия нашего повествования, и мы переходим ко второй части трагического сюжета, который обретает чисто бюрократические черты, без коих не обходится ни одна человеческая кончина, ибо продолжающие жить – родные и близкие умершего должны завершить предусмотренные законом формальности. Они сводятся главным образом к получению свидетельства о смерти. Оно необходимо в данном случае не покинувшему наш мир, а его малым детям, двум девочкам-малолеткам Мовсума… Когда торг не уместен Да, читатель, таково государственное требование: жизнь каждого смертного начинается со свидетельства о рождения и заканчивается свидетельством о смерти. С тем и появился герой нашего рассказа Гусейн после первого траурного четверга в кабинете главного врача больницы, назовем его Нуралиев Н.Б. И между ними произошел следующий диалог. - Знаю о вашем деле, сказал главврач, мельком взглянув на убитого горем отца, мне звонил наш общий друг Вагиф Фарзалиев. - Да, мы дружим с детства, - сказал герой нашего рассказа, мысленно поблагодарив старого товарища. И на всякий случай добавил: - Еще с Нахчывана… - Я тоже с тех краев, - поддержал тему главврач. - Верно говорят, нет худа без добра. Одним другом теперь у нас будет больше. Без звонка Вагифа вам пришлось бы заплатить за справку до трех тысяч манатов, а так - как другу моего друга достаточно будет и одной тысячи… Хочу заметить, читатель, что герой нашего рассказа Гусейн, человек бывалый, занимался бизнесом еще во времена, когда за это можно было и срок хватить. Однако слова главврача о стоимости свидетельства о смерти сына, который уже несколько дней покоился в земле сырой, несколько, скажем так, смутили его. И не потому, что в данном случае торг был не уместен. - Честно говоря, за разного рода медицинские справки мне приходилось платить еще со студенческих лет. Но при таких горестных обстоятельствах… С этими словами он полез в карман, в котором всегда имелась сотня-другая манатов или долларов: