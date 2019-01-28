Глава разведки США об ухудшении отношений между Вашингтоном и Анкарой

Американская разведка прогнозирует, что отношения между Соединенными Штатами и Турцией продолжат осложняться. Об этом сообщил во вторник директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, передает ТАСС.

«Что касается Турции, то она, по нашей оценке, переживает трансформацию своей политической и национальной идентичности, из-за чего отношениями Вашингтона с Анкарой станет все сложнее управлять в течение следующих пяти лет», - подчеркнул Коутс, выступая вместе с рядом других руководителей американских спецслужб на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.