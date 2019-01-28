ОБСЕ пошла на Армению из-за смерти политзаключенного

Глава комитета ПА ОБСЕ по демократии и правам человека Маргарета Хелен Кейнер направила письмо властям Армении в связи со смертью в ереванской тюрьме объявившего голодовку политического заключенного Мгера Егиазаряна, говорится в официальном Твиттер-аккаунте ПА ОБСЕ.

Согласно информации, в своем письме глава комитета ПА ОБСЕ выразила свою обеспокоенность в связи со смертью в тюрьме в результате голодовки Мгера Егиазаряна и потребовала от официального Еревана провести расследование этого происшествия.

Напомним, что накануне вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев назвал неприемлемым равнодушное отношение международных организаций к смерти в ереванской тюрьме политического заключенного. Сегодня ПА ОБСЕ выразила свое отношение к этому инциденту и потребовала от официального Еревана объяснений по поводу смерти политзаключенного.