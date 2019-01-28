Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против ирландца Конора Макгрегора. Такой вердикт был вынесен Атлетической комиссией штата Невада, передает ТАСС.

Россиянину также придется выплатить штраф в размере $500 тыс.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе 7 октября 2018 года, победив в Лас-Вегасе Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка россиянин спровоцировал массовую потасовку в зрительном зале.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Всего в активе российского спортсмена 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.