Лидер венесуэльской оппозиции назначил своих послов
Депутаты венесуэльской Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции, по предложению самопровозглашенного президента страны Хуана Гуайдо во вторник одобрили назначение дипломатических представителей в ряде стран Латинской Америки, США и Группе Лимы. О этом говорится в Twitter парламента, передает ТАСС.
"Парламент одобряет назначение дипломатических представителей в Аргентине, Канаде, Чили, Колумбии, Рике-Рике, Эквадоре, США, Гондурасе, Панаме, Перу и Группе Лимы, предложенных президентом", - говорится в сообщении.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других стран.