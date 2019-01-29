Ильхам Алиев призвал не сокращать рабочие места

«В прошлом году в Азербайджане было создано 118 тысяч новых рабочих мест. Это – хорошая цифра. Процесс создания рабочих мест должен быть постоянным, и в этой сфере основную роль должен играть частный сектор», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг, передает АзерТАдж.

«Увеличение занятости – очень серьезный вопрос. Население некоторых стран не растет, некоторых – уменьшается. А население Азербайджана растет. Я отмечал уже, что за последние 15 лет население Азербайджана увеличилось на 1,6 миллиона человек. И это требует от нас очень серьезной работы. Я еще раз хочу сказать, что увеличение рабочих мест является одним из приоритетных вопросов. В тех регионах, где была безработица, мы для борьбы с ней организовали общественные работы. Эта инициатива реализуется уже несколько лет и на этих общественных работах трудятся тысячи человек и получают заработную плату», - сказал глава государства.

Президент также отметил, что в последние годы создаются множество предприятий, где открываются рабочие места.

«Мои рекомендации предпринимателям заключаются в том, чтобы они не сокращали рабочие места. Сегодня во всем мире тенденция такова, что дается предпочтение технологиям, научно-техническое развитие дает новые технологии, роботы заменяют людей, все это - реальность. И мы должны считаться с этой реальностью. Но, в тоже время, мы в Азербайджане должны сохранять рабочие места – и в государственном, и в частном секторах. Проводимые структурные реформы в государственных учреждениях на должны привести к сокращению рабочих мест, о чем они уже предупреждены. Эти структурные реформы направлены на усовершенствование механизмов управления. Конечно же, служащие государственных учреждений продолжат работать на своих местах. И в частном секторе никаких сокращений проводиться не должно, наоборот – в обмен на такую поддержку государства должно быть создано еще больше рабочих мест», - подчеркнул Ильхам Алиев.