Директор национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что в масштабный военный карабахский конфликт может быть втянута Россия. Об этом говорится в отчете глобальных угроз, подготовленном разведсообществом США, сообщает Новости Армении.

«Напряженность между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха остается потенциальным источником для возникновения масштабного военного конфликта, в который может быть втянута Россия», - говорится в отчете американской национальной разведки.