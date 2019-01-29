Предприниматель обратился к Микаилу Джаббарову: «Я хочу работать и платить налоги» наша трибуна
Обратиться в суд компанию малого или среднего бизнеса обычно вынуждают чрезмерные претензии контролирующих органов, конфликт с подрядчиком или партнером, разногласия с сотрудниками и другие причины. Между тем деловые в люди в Азербайджане, как правило, не желая тратить время и деньги на судебные тяжбы, идут в суд в самом крайнем случае.
Предприниматель из Баку Сабир Алмаслы, владелец ООО «Газпромстрой», оказался из тех, кто во что бы то ни стало решил добиваться справедливости, в результате он судится уже третий год. И не с кем-нибудь, а с такой серьезной государственной структурой, как Министерство налогов.
Единственное, чего он за это время добился, это то, что после ареста на имущество и финансы предприятия, который наложил Департамент локальных доходов г. Баку при Минналогов, он автоматически стал невыездным, то есть не имеет права покидать пределы Азербайджана, а ООО «Газстройремонт» фактически прекратило свою деятельность.
В своем обращении в haqqin.az С.Алмаслы рассказал, что три года назад этот департамент потребовал, чтобы он выплатил якобы образовавшуюся у предприятия налоговую задолженность в размере 71 тысяча 169 манатов. И это несмотря на то, что собственник ООО аккуратно выплачивал все начисленные налоги.
Несмотря, что президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию бизнеса, оказывает финансовую поддержку, прежнее руководство Министерства налогов сделало все, чтобы саботировать распоряжения главы государства. И об этом сам президент неоднократно заявлял в своих выступлениях.
По настоянию того же Департамента локальных доходов, «Газстройремонт» 19 октября 2017 года подал иск о необоснованном взыскании долга в Бакинский административно-экономический суд № 1. Однако еще до начала процесса по иску, в декабре того же года, Апелляционный совет Миналогов под председательством замминистра этого ведомства Сахира Мамедханова, вняв жалобам Алмаслы, рассмотрел его ситуацию и снял арест с банковских счетов «Газстройремонт». Собственно, главной причиной такого решения стало согласие бизнесмена с предложением замминистра сократить его долг до 30 тысяч, если он без промедления их выплатит.
Как утверждает Алмаслы, хоть сам он не считал себя должником, он решил не затягивать дело и там же, на заседании Апелляционного совета Минналогов, дал слово, что сразу же перечислит эту сумму. О том, что предприниматель сдержал слово, свидетельствует квитанция № FJB1733518299793 от 5 декабря 2017 о переводе 30 тысяч манатов на счет Минналогов через Международный банк Азербайджана.
Вместе с тем, не желая в дальнейшем выплачивать завышенные налоги, владелец ООО «Газстройремонт» от судебного иска не отказался. И на первом же судебном заседании узнал, что его долг перед Минналогов не только не аннулировался и даже не сократился после перечисления 30 тысяч манатов, но, напротив, еще и возрос. Теперь, судя по документам Минналогов, Алмаслы должен этому ведомству уже 104888,83 маната.
Поняв, что перечисление любой суммы не изменит отношения Департамента локальных доходов г. Баку к ООО «Газстройремонт», предприниматель и его работники стали ждать судебного вердикта. На состоявшемся 25 января 2018 заседании Бакинского административно-экономического суда № 1 вынес решение о незаконности начислении компании долга по налогам.
Казалось бы, ситуация разрешилась по справедливости, но Департамент локальных доходов подал ответный иск в Апелляционный, а затем и в Верховный суд страны. Оба вынесли решение не в пользу ООО «Газстройремонт» и вновь наложили арест на банковский счет компании.
«У меня нет претензий к замминистру Мамедханову, просто я хочу узнать, почему мой долг не снизился, а возрос. Я всегда был законопослушным гражданином и, создавая предприятие, раз и навсегда решил для себя, что стану добросовестным налогоплательщиком. Так и поступал. Наше ООО никогда не было в долгу перед государством. Однако сотрудники Департамента локальных доходов г. Баку по непонятной причине нас фактически обанкротили, десятки работников ООО лишились своих рабочих мест. В конце прошлого года многие работники департамента из-за многочисленных нарушений были отстранены от своих постов, среди них и те, кто открыто угрожали мне повесить на наше предприятие штраф в миллион манатов, если я не откажусь от своего иска в суд. Прежнее руководство Минналогов во главе с министром с Фазилем Мамедовым именно из-за таких наездов на предпринимателей лишилось доверия нашего президента, который все время призывает поддерживать малый и средний бизнес. Сейчас я прошу министра Микаила Джаббарова вновь рассмотреть наш вопрос и снять санкции, наложенные на ООО «Газстройремонт», чтобы оно вновь могло возобновить свою деятельность», - говорит Сабир Алмаслы.