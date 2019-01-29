Записал Алхас Исмайлов 29 января 2019, 22:55

Обратиться в суд компанию малого или среднего бизнеса обычно вынуждают чрезмерные претензии контролирующих органов, конфликт с подрядчиком или партнером, разногласия с сотрудниками и другие причины. Между тем деловые в люди в Азербайджане, как правило, не желая тратить время и деньги на судебные тяжбы, идут в суд в самом крайнем случае. Предприниматель из Баку Сабир Алмаслы, владелец ООО «Газпромстрой», оказался из тех, кто во что бы то ни стало решил добиваться справедливости, в результате он судится уже третий год. И не с кем-нибудь, а с такой серьезной государственной структурой, как Министерство налогов.

Единственное, чего он за это время добился, это то, что после ареста на имущество и финансы предприятия, который наложил Департамент локальных доходов г. Баку при Минналогов, он автоматически стал невыездным, то есть не имеет права покидать пределы Азербайджана, а ООО «Газстройремонт» фактически прекратило свою деятельность. В своем обращении в haqqin.az С.Алмаслы рассказал, что три года назад этот департамент потребовал, чтобы он выплатил якобы образовавшуюся у предприятия налоговую задолженность в размере 71 тысяча 169 манатов. И это несмотря на то, что собственник ООО аккуратно выплачивал все начисленные налоги. Несмотря, что президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию бизнеса, оказывает финансовую поддержку, прежнее руководство Министерства налогов сделало все, чтобы саботировать распоряжения главы государства. И об этом сам президент неоднократно заявлял в своих выступлениях. По настоянию того же Департамента локальных доходов, «Газстройремонт» 19 октября 2017 года подал иск о необоснованном взыскании долга в Бакинский административно-экономический суд № 1. Однако еще до начала процесса по иску, в декабре того же года, Апелляционный совет Миналогов под председательством замминистра этого ведомства Сахира Мамедханова, вняв жалобам Алмаслы, рассмотрел его ситуацию и снял арест с банковских счетов «Газстройремонт». Собственно, главной причиной такого решения стало согласие бизнесмена с предложением замминистра сократить его долг до 30 тысяч, если он без промедления их выплатит. Как утверждает Алмаслы, хоть сам он не считал себя должником, он решил не затягивать дело и там же, на заседании Апелляционного совета Минналогов, дал слово, что сразу же перечислит эту сумму. О том, что предприниматель сдержал слово, свидетельствует квитанция № FJB1733518299793 от 5 декабря 2017 о переводе 30 тысяч манатов на счет Минналогов через Международный банк Азербайджана.