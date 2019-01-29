Как утверждают армянские сельхозпроизводители, они на грани банкротства, так как турецкие помидоры в два раза дешевле, и таким образом практически вытеснили местную продукцию с рынка.

Армянские фермеры окружили здания администрации Араратский области с требованием к правительству запретить ввоз турецких помидоров. Как передает 168.am , фермеры обвиняют Никола Пашиняна в том, что он обманул, пообещав прекратить ввоз импортных томатов, однако не сделал этого.

«Турки выращивают свои помидоры на теплом средиземноморском побережье. В Армении же для их выращивания приходится отапливать теплицы газом, который очень дорогой, и это сказывается на себестоимости товара. Поэтому государство должно запретить импорт или субсидировать фермеров и снизить цену на газ», - заявил председатель НПО «Фермерское движение» Саргис Седракян.

168.am отмечает, что производство армянских томатов сосредоточено в основном в Араратский области, и сейчас этот регион терпит большие убытки, а фермеры вообще остались с пустыми кошельками.

В сентябре прошлого года посетивший Араратскую область Пашинян обещал решить проблемы фермеров в рамках аграрных реформ, но прошло полгода, и ровным счетом ничего не предпринято.

Некоторое время назад, комментируя протесты армянских фермеров, азербайджанский эксперт-аграрий Вахид Магеррамов прогнозировал полный крах производства армянских томатов и вообще тепличных хозяйств Армении. И к этому сейчас все и идет.

«Даже если прекратится ввоз импортных томатов, армянские тепличные хозяйства, весьма, между прочим, капиталоемкие, не выживут. Главная причина в том, что эта страна находится в изоляции, не имеет финансовых возможностей и выхода на рынки соседних стран», - считает эксперт.