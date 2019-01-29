Трускавец с советских времен является излюбленным местом отдыха и лечения азербайджанцев. Ежегодно этот бальнеологический курорт в Западной Украине посещают тысячи наших граждан. Однако в последнее время добираться туда из Баку стало сложно – прямые авиарейсы из Баку во Львов были отменены.

Мэр города Трускавец Андрей Кульчинский через haqqin.az обращается к руководству AZAL с просьбой возобновить полеты из Баку во Львов и обратно.

«Буквально на днях из Баку были открыты прямые рейсы из Баку в Харьков и Одессу, и было бы хорошо, если лоукост AZAL начал летать и во Львов. Только в прошлом году в Львовской области побывали около 8 тысяч граждан Азербайджана, и их число с каждым годом растет. Здесь есть уникальные курорты, где помогают излечиться людям с разными заболеваниями. Мне кажется, что в наших общих интересах, чтобы граждане Азербайджана без труда и с комфортом попадали в Трускавец».

Со своей стороны, заверяет мэр города, мы обеспечим всех приезжих, в первую очередь из Азербайджана, комфортным проживанием в отелях и туристических комплексах. Как особо отметил Кульчинский, в ближайшее время в Трускавце откроется отель, построенный на средства, инвестированные азербайджанскими бизнесменами. Кроме того, они вложили деньги в строительство еще одного отеля.