Болтон пообещал "серьезные последствия" врагам Гуайдо

Соединенные Штаты осуждают решение Генеральной прокуратуры Венесуэлы начать предварительное расследование против Хуана Гуайдо, которого Вашингтон признает временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, и грозят серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред, передает ТАСС.

Об этом написал во вторник в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы осуждаем незаконные угрозы бывшего генерального прокурора Венесуэлы в адрес президента Гуайдо. Позвольте мне повторить: тех, кто попытается подорвать демократию и нанести вред Гуайдо, ждут серьезные последствия", - написал он.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщил о начале предварительного расследования в отношении Гуайдо. По его словам, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января".