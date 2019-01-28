Взрыв на юге Ирана: есть раненые

В результате подрыва двух самодельных взрывных устройств в городе Захедан на юго-востоке Ирана пострадали трое сотрудников сил безопасности страны. Об этом в эфире государственного телевидения ИРИ сообщил глава Управления безопасности провинции Систан-Белуджистан Мохаммад Ганбери.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ганбери уточнил, что инцидент имел место в 20.30 по местному времени.

Дополнительной информации о ЧП не приводится.