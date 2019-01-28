Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании свыше 50 тысяч подразделений народного ополчения в стране в ближайшее время, сообщает Telesur.

По его словам, до мая в Венесуэле появятся два миллиона ополченцев, которые получают военные инструкции.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы страны не позволят «североамериканской империи прикоснуться к пяди территории Родины».

Мадуро считает, что в феврале 2019 года пройдут «самые важные» военные учения в истории страны.