FT: Путин и Трамп 15 минут общались наедине

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, их личный разговор состоялся, когда лидеры шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних, кто покинул театр.

По словам источника, президенты обсуждали вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.