Ильхам Алиев обратился к чиновникам: «Они не должны забывать, что служат народу»

«Органы местной исполнительной власти должны оказывать внимание и заботу гражданам страны. Они не должны забывать, что служат гражданам», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг, передает АзерТАдж.

В своем выступлении И.Алиев особо отметил: «Все госчиновники – начиная с президента заканчивая самым мелким чиновникам должны понимать, что наша задача – служение народу. Органы местной исполнительной власти должны быть внимательными, решать проблемы. А те проблемы, которые они решить не в силах, о них должны докладывать в Администрацию президента, чтобы мы смогли оперативно решать проблемы. Мы в силах решить проблемы, все недостатки должны полностью устраняться».