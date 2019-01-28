Джон Болтон и Ильхам Алиев обсудили Карабах Звонок из Вашингтона
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Согласно информации, во время беседы стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе вопросы энергетической безопасности, сотрудничество в области безопасности, а также переговорный процесс по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.