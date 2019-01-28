Санкции против Венесуэлы привели к росту нефти

Цены на нефть эталонных марок на утро среды повышаются после существенного роста накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая, сообщает Интерфакс.

Согласно информации, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,32 (0,52%) - до $61,64 за баррель. На торгах накануне их цена увеличилась на $1,39 (2,32%), составив на закрытие $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $0,19 (0,36%) - до $53,50 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,32 (2,54%) - до $53,31 за баррель.