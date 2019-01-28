Синдзо Абэ: Япония считает Южные Курилы своей территорией

Токио настаивает на том, что его суверенитет распространяется на все северные территории (то есть на южные Курильские острова), изменений в этой позиции японского правительства нет, сказал во время прений в нижней палате парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

Премьер Японии также добавил, что последовательная позиция правительства страны заключается в том, чтобы определить принадлежность всех четырех островов (Кунашир, Итуруп, Шикотан и группа островов Хабомаи) и на этой основе заключить мирный договор.

"Переговоры с российской стороной ведутся на основе всех документов и договоренностей, достигнутых к настоящему моменту. Однако японско-советская декларация 1956 года - это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день", - заявил глава японского правительства.

Абэ напомнил, что "девятая статья этого документа предполагает продолжение переговоров о заключении мирного договора и определяет, что после его подписания Японии будут переданы гряда Хабомаи и остров Шикотан".

Отметим, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны. Москва и Токио оспаривают принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов Хабомаи.