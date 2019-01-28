Оппозиция обвиняет: Мадуро вывозит золото в Россию

Национальная ассамблея Венесуэлы потребовала от сотрудников Центробанка страны объяснить информацию о попытке вывезти в Россию около 20 тонн золота. Об этом пишет «Коммерсант».

«Мы требуем представить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (главы Банка Венесуэлы). Оно принадлежит народу»,— говорится в сообщении в Twitter.

Депутаты отмечают, что самолет, который должен вывезти золото, уже прибыл в Каракас из Москвы.

Отметим, что на прошлой неделе спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его власть уже признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия. В свою очередь действующий президент Николас Мадуро обвинил американские власти в попытке совершить госпереворот.