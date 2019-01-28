Назарбаев велел министрам снять иностранные костюмы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министров страны переодеться в одежду местного производства. По мнению казахского лидера, все привозится из-за рубежа, в то время как на одежду местного производства не обращают внимания, пишет издание NUR.KZ.

"Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "Шанель-манель" и так далее. Но простой народ. На открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать? Ербол (Ерболат Досаев – министр национальной экономики), ты вообще не занимаешься этим", - сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду в Астане.

Президент также подчеркнул, что надо пропагандировать казахстанское: «Здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного нету. В мире существует простая одежда, особенно для госслужащих - для всех людей. И мы подымем отечественную легкую промышленность… Мы ездим туда-сюда, ищем на базарах, а свой внутренний рынок не используем», - сказал президент.