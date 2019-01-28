На Филиппинах взорвали мечеть: есть жертвы

На филиппинском острове Минданао в мечети города Замбоанга прогремел взрыв, сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на полицию.

Согласно информации, неизвестный бросил гранату в здание, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры. В результате теракта погибли два человека, еще четыре пострадали. Их доставили в больницы.

Отметим, что 27 января у кафедрального собора в городе Холо на юге Филиппин прогремели сразу два взрыва, в результате которого погибли 20 человек (пять военнослужащих и 15 гражданских лиц), число раненых составило 111 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.