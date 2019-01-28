Российского сенатора арестовали во время заседания За убийство
Совет Федерации РФ на закрытой части сегодняшнего пленарного заседания дал согласие на арест сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в связи с убийством, совершенным 9 лет назад, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Пленарное заседание верхней палаты российского парламента сегодня началось в закрытом режиме, хотя изначально о подобных планах не сообщалось.
В пресс-службе Совфеда сказали, что сенаторы решили обсудить в закрытом режиме ряд организационных вопросов, не уточнив, о чем именно идет речь.