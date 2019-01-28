Межбанк наградили за достижения в сфере корпоративной социальной ответственности
Международный банк Азербайджана стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности (КСО).
Банк получил награду в номинации «Проект года по обеспечению инклюзивности образования» за реализацию проекта www.kitabidinle.az, нацеленного на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержку активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями.
Награда была представлена банку на церемонии, прошедшей накануне в Бакинском Конгресс Центре.
Отметим, что общереспубликанский конкурс проектов корпоративной социальной ответственности проводится Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана, компанией PROAKTİV PR, общественным объединением международных отношений и исследований Avrasiya, а также рядом госструктур.
Целью конкурса является достижение роста числа проектов корпоративной социальной ответственности со стороны бизнес-структур страны, а также создание мотивации в этой сфере. В конкурсе приняли участие проекты ряда ведущих бизнес-структур страны. Представленные проекты оценивались конкурсной комиссией в анонимном порядке.
Как отметила директор департамента маркетинга МБА Нигяр Тагирова, «Международный банк Азербайджана всегда уделяет особое внимание реализации проектов корпоративной социальной ответственности. Для нас стало большим успехом получение национальной награды за один из реализованных нами проектов в этой сфере в прошлом году. И мы хотели бы поблагодарить молодых людей, принявших активное участие в его реализации, ведь успех проекта - это и их успех. Мы, в свою очередь, продолжим реализацию подобных значимых проектов и в будущем».
Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.