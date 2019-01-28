Межбанк наградили за достижения в сфере корпоративной социальной ответственности

Международный банк Азербайджана стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности (КСО).

Банк получил награду в номинации «Проект года по обеспечению инклюзивности образования» за реализацию проекта www.kitabidinle.az, нацеленного на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержку активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями.

Награда была представлена банку на церемонии, прошедшей накануне в Бакинском Конгресс Центре.

Отметим, что общереспубликанский конкурс проектов корпоративной социальной ответственности проводится Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана, компанией PROAKTİV PR, общественным объединением международных отношений и исследований Avrasiya, а также рядом госструктур.