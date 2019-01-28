Kapital Bank удостоен премии «Milli KSM – 2018» конкурса, который проводится впервые а Азербайджане. Центр для пенсионеров «Yaşa» («Живи!») победил в номинации «Проект года по интеграции пожилых людей в общество». Мероприятие проводилось при поддержке государственных ведомств и частных компаний.

Основной целью центра «Yaşa» является организация соответствующих мероприятий с целью организации досуга людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и занятости. В настоящее время более 800 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые бывают посвящены различным темам, каждый день принимают участие около 40–50 человек.

Следует отметить, что центр функционирует при поддержке Kapital Bank, инициативной группы «Üçüncü Bahar» («Третья весна»), а также Министерства труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Я. Алиева, 1).

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 12 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.