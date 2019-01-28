Мадуро: Трамп приказал колумбийской мафии убить меня

По словам венесуэльского президента, такой приказ Трамп дал правительству и мафии Колумбии: «Если со мной однажды что-то произойдет, то Дональд Трамп и президент Колумбии Иван Дуке будут нести ответственность за все, что со мной происходит».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью агентству РИА Новости заявил, что американский президент Дональд Трамп приказал его убить.

Мадуро также отметил, что его судьба находится «в руках Господа», его защищает народ Венесуэлы, и что в стране хорошая служба разведки.

«У нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России», — отметил Мадуро.

Вместе с тем, венесуэльский лидер готов к личной встрече с Трампом, однако сомневается, что она может состояться в ближайшее время.