Renessans Palace запустил 20-летний жилищный кредит!

Особенность кредита в Renessans Palace заключается в том, что у вас есть возможность купить квартиру без каких-либо справок с места работы или проживания. Чтобы приобрести квартиру премиум-класса в Ясамальском районе, в одном из самых тихих частей города, вам нужно будет только удостоверение личности. Теперь владельцы квартир могут оплатить полную сумму квартиры, начиная (ежемесячно) с 999 AZN и на весь срок до 20 лет.

Жилой комплекс премиум-класса Renessans Palace, построенный компанией AS Group Investment, уже готов и должен быть сдан с марта по апрель. Значит, те, кому посчастливилось стать обладателем квартиры премиум-класса, могут переехать в комплекс уже весной!

Renessans Palace, возведенный с учетом всех требований, предъявляемых к премиальному сегменту, состоит из четырех корпусов, двадцати блоков и 1084 квартир. На каждом этаже находятся максимум 4 квартиры. В каждом блоке установлено 3 лифта марки Mistubishi.

Высота потолков в квартирах выше стандартных размеров – 3,35 метров. Внешние стены зданий построены из термоблоков, что позволяет летом сохранять прохладу, а зимой тепло. А это позволяет экономить более 40% энергии. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают шум и холод бакинского ветра внутрь дома.

Renessans Palace является жилым комплексом с самым большим двором в Баку, где на территории 1,5 гектара расположены беговые дорожки, спортивные площадки и парк лесного типа.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по телефонным номерам: 0125382977 и 0507158888.