Мубариз Мансимов переходит под знамена Эльчибея

Турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения, глава группы компаний Palmali намерен назвать один из своих танкеров в честь экс-президента Абульфаза Эльчибея. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

Бизнесмен отмечает, что ХХ век подарил азербайджанскому народу трех великих лидеров: Мамед Эмина Расулзаде, Гейдара Алиева и Абульфаза Эльчибея.

Отмечая заслуги Абульфаза Эльчибея, Мубариз Мансимов отмечает, что в конце прошлого века именно под его лидерством Национальное освободительное движение смогло сломить оковы, и освободить Азербайджан.

По словам бизнесмена, Эльчибей добился вывода российских войск из Азербайджана, благодаря чему страна добилась истинного суверенитета. После реформ в образовании и ввода тестовых экзаменов, дети бедняков наконец-то получили возможность учиться в вузах.

«Мы приняли решение, что не дадим забыть имя Абульфаза Эльчибея. С апреля этого года, одному из наших кораблей будет присвоено его имя», - написал бизнесмен, сопроводив свой пост архивными фотографиями Эльчибея с бывшими лидерами Турции.

Отметим, что в последнее время Мубариз Мансимов активизировал свою деятельность в социальных сетях, где часто выступает с критикой в адрес правительства Азербайджана.