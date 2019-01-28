Синоптики о погоде на завтра

В четверг в Азербайджане прогнозируется стабильная погода, однако в некоторых местах ожидаются осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами слабый туман и морось, умеренный южный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит от четырех до шести градусов тепла, днем 8-11 градусов тепла. В Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов выше нуля.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.

В регионах осадки прекратятся, однако ночью и утром в некоторых районах возможен мелкий дождь, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от одного градуса мороза до четырех тепла, днем 7-12 градусов, в горах ночью от нуля до пяти градусов мороза, днем температура воздуха составит от двух до семи градусов тепла.