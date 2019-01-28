В Петербурге задержали отца арестованного сенатора Арашукова
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали отца сенатора Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на ряд Telegram-каналов.
Согласно информации, Рауль Арашуков был задержан в здании "Газпрома". Утверждается, что в доме Арашуковых в Карачаево-Черкесии начались обыски.
Рауль Арашуков с 2011 года является советником гендиректора "Газпром межрегионгаза". Член "Единой России", депутат Народного собрания КЧР.