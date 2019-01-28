Глава Госкомтаможни: «Не предлагайте нам взятки!»
Сотрудники таможни, которые будут требовать взятку, ответят перед законом. Как передает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев заявил на заседании коллегии.
С.Мехтиев отметил, что в прошлом году несколько сотрудников таможни проявили неуважение к занимаемым должностям и званиям, очернив свое имя участием в коррупции и во взяточничестве: "Такие сотрудники, не уважающие свою работу и профессию, покинут наши ряды".
"Такие случаи есть и сегодня. Комитет серьезно рассмотрит этот вопрос. За короткий срок необходимо пресечь подобные случаи. Мы обратились и к предпринимателям, чтобы они не предлагали взяток нашим сотрудникам, не вовлекали их в коррупцию. В отношении предпринимателей, предлагающих взятки, также будут проводиться специальные операции", - сказал он.
Сафар Мехтиев добавил, что 2018 год был успешным для таможенных органов во многих областях.
По его словам, проведенные в прошлом году в таможенной системе преобразования и достижения в этой области сегодня позволяют говорить об успехах.
"В частности, в фискальной политике были достигнуты большие успехи. Осуществленные Комитетом обязательства по выплате в бюджет на сумму более 1 млрд манатов в прошлом году можно считать одним из самых крупных успехов", - сказал он.
По словам С.Мехтиева, в прошлом году таможенники выявили до 1,2 тонн наркотических средств, что является рекордом в истории таможенной системы страны. Большая часть конфискованных наркотиков - это героин.