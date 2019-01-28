AZAL отвечает мэру Трускавца: «Авиарейсы будут летом»

Авиакомпания AZAL уже заложила рейс во Львов в свое летнее расписание. Об этом haqqin.az заявили в пресс-службе авиакомпании, комментируя обращение мэра города Трускавец с просьбой возобновить авиасообщение между Баку и Львовом.

Напомним, что накануне мэр города Трускавец Андрей Кульчинский посредством haqqin.az обратился с такой просьбой к руководству AZAL. Со своей стороны, мэр заверил обеспечить всех приезжих из Азербайджана комфортным проживанием в отелях и туристических комплексах.

«Азербайджанские Авиалинии» начиная с 9 июня будут выполнять полеты во Львов с периодичностью раз в неделю. Билеты на этот рейс уже можно забронировать и приобрести в кассах AZAL, в официальных агентствах авиакомпании и на сайте www.azal.az. Кроме того, лоукостер Buta Airways также изучает возможность выполнять полеты во Львов. В текущем расписании лоукостера уже есть три украинских города – Киев, Одесса и Харьков», - отметили в авиакомпании.