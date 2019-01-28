Nar представил новый магазин в Зардабе

Очередной официальный магазин мобильного оператора с совершенно новой концепцией был представлен в Зардабском районе. Магазин, оснащенный самым современным оборудованием, расположен на проспекте Азербайджана.

С целью предоставления дополнительных удобств жителям регионов, а также повышения качества и уровня предоставляемых им услуг Nar продолжает увеличивать количество своих магазинов.

Оставаясь верным таким принципам, как ориентированность на потребности клиентов и непрерывное усовершенствование, мобильный оператор предоставляет пользователям Nar услуги самого высокого качества посредством целого ряда предложений, представленных в новом магазине.

Помимо продажи и осуществления различных операций с номерами, продажи интернет-пакетов и телефонов в дилерском магазине будут предоставляться также другие высококачественные услуги.

По случаю открытия нового магазина с 29 по 30 января каждый клиент получит номер Nar в подарок. Кроме этого, покупатели телефонов и аксессуаров также получат подарки от мобильного оператора.

Нужно отметить, что оператор Nar, выделяющийся особым вниманием к регионам, наряду со столицей, предоставляет услуги мобильной связи высокого качества абонентам, проживающим в районах страны. В рамках такой деятельности оператором был представлен пакет тарифов Yerlim, специально созданный для различных районов Азербайджана и предоставляющий абонентам возможность говорить по цене 1 гяпик в минуту. Так, благодаря этому тарифу каждый абонент получил возможность звонить своим близким и друзьям, проживающим в том же регионе, всего за 1 гяпик в минуту.

Более подробную информацию об адресах магазинов и предоставляемых услугах можно получить на официальной странице мобильного оператора (www.nar.az/map).