Команда Land of Fire, принимавшая участие в турнире мирового кубка по зимнему поло SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ в швейцарском Санкт-Морице и занявшая третье место на турнире, 29 января вернулась в Баку, сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана.

Вместе со спортсменами вернулись в Баку группа всадников Государственной пограничной службы и танцевальный ансамбль, которые в рамках турнира представили зрителям композицию «Одлар Юрду – Азербайджан».

В международном аэропорту Гейдар Алиев была организована церемония встречи представителей Азербайджана, показавших высокий результат на мировом турнире. Встречавшие поздравили спортсменов, вручили им цветы и сделали совместное фото на память.

Команда Land of Fire при поддержке Фонда Гейдара Алиева достойно представила на авторитетном турнире развитие конного спорта в Азербайджане, а также то, что Азербайджан является родиной поло.

Павильон Azerbaijan – Take another look, организованный Государственным агентством по туризму и Азербайджанским туристическим бюро, вызвал большой интерес у участников и зрителей турнира SNOW POLO WORLD CUP ST. MORITZ.