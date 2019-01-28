Социальный проект Банка Республика удостоен «Национальной премии по КСО»!

Вчера в Бакинском Конгресс Центре состоялся первый в Азербайджане гала-вечер конкурса «Национальная премия по КСО 2018», проведенный Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана, компанией PRAKTIV PR и Общественным объединением международных связей и исследований «Евразия».

В конкурсе приняли участие проекты, реализованные за последние два года компаниями, работающими в разных секторах страны: образование, банковское дело, здравоохранение, операторы мобильной связи и страховые компании.

Победители были определены комиссией, состоящей из представителей Министерства экономики, Министерства образования, Государственного комитета по делам семьи, женщин, детей, Министерства экологии и природных ресурсов, других госучреждений.

Банк Республика, реализовавший в 2018 году множество полезных и успешных проектов в области социальной, образовательной, финансовой грамотности, был удостоен «Национальной премии по КСО» за социальный проект «ŞƏN çərŞƏNbə», который был реализован в прошлом году накануне праздника Новруз в детских домах и школах-интернатах разных регионов нашей страны.

В рамках проекта сотрудники банка каждый вторник организовывали праздничное веселье, раздавали подарки детям из детских домов Шеки, Ленкорани и Гянджи.

Как сообщили в банке, реализация проектов по поддержке детей-сирот, спорта, культуры и образования будет продолжена в рамках программы корпоративной социальной ответственности в 2019 году.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.