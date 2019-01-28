Заместитель Лаврова о переговорах Алиева и Пашиняна

Переговоры представителей Армении и Азербайджана по карабах скому урегулированию должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными и приносили реальные результаты, сказал журналистам на брифинге в Ереване заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает Sputnik Армения.

«Приветствуем встречи лидеров Армении и Азербайджана и высказали пожелание, чтобы эти встречи продолжались. Над этим работают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Впереди новые встречи, я так понимаю, на разных уровнях – на уровне лидеров стран и на уровне глав МИД. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивными, приносили реальные результаты и продвижение вперед», - заявил Г.Карасин.

Замглавы МИД РФ отметил также важность того, чтобы международная обстановка вокруг нагорно-карабахской проблемы была предсказуемой и спокойной.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее время это спокойствие, относительная предсказуемость обстановки стали характерными. Надо продолжать, и в этом смысле у международного сообщества есть консенсус", - сказал он.

В ответ на вопрос, ждать ли в этом году урегулирования карабахской проблемы, Карасин сказал, что это очень сложный вопрос: "Всем хотелось бы, чтобы прогресс в решении этой проблемы был достигнут как можно скорее, но надо быть реалистом и полагаться на здравый смысл и на переговоры, которые прежде всего касаются руководства Армении и Азербайджана и ведутся при помощи международного сообщества, в первую очередь, тройки сопредседателей", - сказал он.