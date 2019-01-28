Из турецкой армии уволили свыше тысячи военнослужащих

За последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) из ВС Турции уволены 1076 военнослужащих, сообщает министерство национальной обороны Турции. Сообщается, что 624 военнослужащих, уволенных из ВС Турции, служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

В сообщении также отметается, что Турция по-прежнему будет вести активную борьбу с террористами «FETO», внедрившимися в турецкие Вооруженные Силы.

Отметим, что ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 15 153 человека.

По словам Акара, чистка в рядах ВС Турции продолжится.