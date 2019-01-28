Пропасть между Арменией и сепаратистским режимом Нагорного Карабах а становится все больше. И армянские аналитики уже в открытую говорят о том, что пути Еревана и «Степанакерта» (Ханкенди) расходятся.

Возникают и предположения о том, что «карабахский клан» начинает контрреволюцию в Армении, а условная штаб-квартира этого революционного движения находится как раз в «НКР».

Российский политолог, доверенное лицо президента России Владимира Путина Сергей Марков, отвечая на вопрос haqqin.az, отметил, что действительно ощущается серьезное напряжение между Нагорным Карабахом и Ереваном.

«Надо учитывать фактор Республиканской партии (потерявшей правящие функции – ред.). Есть и так называемый «карабахский клан». Они боятся, что нынешний премьер-министр Никол Пашинян начнет сдавать их интересы, касающиеся, в том числе и «зоны безопасности» (оккупированные армянскими силами районы вокруг Нагорного Карабаха – ред.). И это недовольство, как и опасения, будут только нарастать», - подчеркнул Сергей Марков.