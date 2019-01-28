Кремль прокомментировал переговоры Трампа и Путина без переводчика

Кремль не считает своим делом комментировать вопрос, присутствовал ли американский переводчик во время беседы президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на полях саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты Financial Times о том, что лидеры России и США пообщались на G20 без участия американского переводчика.

"На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно - вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок. Вот все, что я могу сказать на этот счет", - подчеркнул Песков.

Отметим, что накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на источник, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года в течение 15 минут беседовали без свидетелей. Отмечается, что их личный разговор состоялся, когда лидеры шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и были среди последних, кто покинул театр Колон.

По словам источника газеты, президенты обсуждали вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.