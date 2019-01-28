Рафаэль Агаев: «Врачи сказали мне: заканчивай с каратэ»

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:28

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта прошла пресс-конференция с участием азербайджанских дзюдоистов, каратистов и команды по поло. Дзюдоисты выступали на Гран-при в Тель-Авиве, где завоевали две медали. Они в активе Ирины Киндзерской (золото) и Мамедали Мехтиева (бронза). Наш знаменитый каротист Рафаэль Агаев стал серебряным призером на престижном турнире Paris Open. А азербайджанская команда по поло Land of Fire заняла 3-е место на Кубке мира в швейцарском Санкт-Морице.

Заместитель министра Исмаил Исмайлов поздравил спортсменов, отметив важность их успехов. «Особо хочу поздравить дзюдоистов, которые завоевывают лицензионные очки за право участия на Олимпиаде в Токио. Наши каратисты долгие годы успешно выступают на международной арене. Рафаэль Агаев сегодня один из сильнейших в мире, и он продолжает нас радовать. Надеюсь, что успешно выступит и на Олимпиаде. Каратэ наконец-то включили в олимпийскую программу. Но конкуренция очень высокая. Ну и, конечно, поло. Это командный вид спорта. Здесь меньше медалей разыгрывается, но усилий прикладывается ничуть не меньше, а, возможно, и больше. Мне очень нравится эта игра, и я рад нашим успехам». Генеральный секретарь национальной Федерации Бахруз Набиев рассказал об успехах команды по поло Land of Fire, сообщив, что в матче за 3-е место азербайджанская дружина не оставила шансов сильной команде Cartier – 5:0. Он также напомнил, что в 2020 году в Баку пройдет чемпионат Европы по поло. В соревновании, которое состоится в сентябре-октябре, примут участие восемь сборных, в том числе и сборная Азербайджана. Помимо этого, ведется серьезная работа, чтобы вновь включить поло в олимпийскую программу. «Верим, что в течение двух циклов поло будет на Олимпиаде», - заявил генсек. Тренер сборной по дзюдо Эльхан Мамедов отметил, что медалей на Гран-при в Тель-Авиве могло быть больше, если бы не болезнь сразу трех спортсменов, у которых за пять дней до старта поднялась температура под 40 градусов, что сказалось на их выступлении. «Уверен, что в мужских весовых категориях мы попадем на Олимпиаду в полном составе. Мы чуть слабее в весе до 81 кг, но и там будем вести борьбу за завоевание лицензии в Токио», - заявил Эльхан Мамедов.