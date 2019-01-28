В Физули подросток убил 53-летнюю женщину

В городе Горадиз Физулинского района 15-летний подросток подозревается в убийстве 53-летней женщины, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно информации, тело А.Искендеровой с 20 ножевыми ранениями в области головы, лица и шеи было обнаружено в доме, в котором женщина проживала.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры района, был задержан подозреваемый в совершении преступления 15-летний житель Горадиза.

Известно, что А.Искендерова жила одна.

В ночь на 28 января подросток проник в дом Искендеровой с целью ограбления. На шум женщина проснулась и стала кричать. Увидев это, преступник нанес несчастной женщине многочисленные ножевые ранения, а после изнасиловал ее.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное убийство". Ведется расследование.