Январские тезисы Керема Гасанова

Выступая на совещании, глава Госкомитета Керем Гасанов рассказал о целенаправленной политике и успешных экономических реформах, проводимых в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, добавив, что в 2018 году были проведены важные меры по применению современных принципов в государственном управлении, инновационных решений, и подобная положительная динамика продолжается.

В Государственном комитете по вопросам имущества состоялось расширенное совещание, посвященное итогам проделанной в 2018 году работы и предстоящим вопросам.

Было отмечено, что в соответствии с концепцией социально-экономического развития страны, определенной главой государства, Государственный комитет по вопросам имущества в прошлом году выбрал 7 основных целей, связанных с внедрением современных подходов, повышению прозрачности и степени удовлетворения граждан, расширения перечня оказываемых электронных услуг и др.

Затем Керем Гасанов раскрыл новые цели 2019 года, на основе которых будет выстроена вся работа Государственного комитета по вопросам имущества.

1) Это лозунг : «Охрана государственного имущества – долг каждого гражданина».

2) Новые подходы в приватизации - должна быть прозрачность и экономическая эффективность.

3) Опыт Пространства имущественных услуг должен быть применен и в регионах.

4) Повышение доступности услуг в регистрации имущества и повышение степени удовлетворения граждан. Необходимо перейти с бумажных выписок на электронные.

5) Граждане должны воспользоваться результатми, которые принес электронный кадастр учета земель.

6) Применение возможностей Системы спутникового контроля для эффективного использования земель.

7) Создание и интеграция инфраструктуры Пространства национальной информации.

8) Современное мышление – шаг в будущее. Развитие кадрового потенциала и гибкое управление.