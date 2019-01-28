Непогода обрушилась на Саудовскую Аравию: десятки жертв

В результате ливневых дождей на северо-западе Саудовской Аравии и вызванных после них затоплений погибли 12 человек, передает Associated Press.

Согласно информации, более 170 человек пострадали.

Как сообщает Управление гражданской обороны страны, за последние четыре дня 271 человек был эвакуирован из пострадавших от паводков районов.

Наиболее пострадавшими от непогоды регионами стали округ Эль-Джауф на границе с Иорданией, а также города Мекка, Табук и районы вдоль северной границы страны.