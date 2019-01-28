«Азеришыг» анонсирует новые восстановительные работы

В рамках плана мероприятий на 2019 год ОАО «Азеришыг» приступило к ремонтно-восстановительным работам в регионах. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам Т.Мустафаева, сегодня, 30 января, в Бейлаганский район был отправлен караван автомобилей, груженных новым оборудованием и стройматериалами.

Как заявил глава пресс-службы, через каждые десять дней во все регионы страны будет поставляться различное электрооборудование.

«В 2018 году в 119 селах страны были проведены ремонтно-восстановительные работы. Линии электропередач обновлены до счетчиков потребителей. Деревянные опоры заменены на железобетонные. Ремонтные работы в некоторых селах Бейлаганского района уже начались. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию 110 кВ подстанция «Бейлаган-1», - сказал Т. Мустафаев.