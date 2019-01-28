Азербайджанские миротворцы приступили к службе в Южном Судане
Двое офицеров азербайджанской армии прибыли в столицу Южного Судана город Джуба для участия в миротворческой миссии, проводимой под мандатом ООН, сообщает пресс-служба Минобороны.
Согласно информации, азербайджанские офицеры начали деятельность в качестве наблюдателей под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) в Республике Южный Судан.
Отметим, что 30 ноября прошлого года Милли Меджлис Азербайджана принял решение о согласии на размещение в Республике Южный Судан и участие в миссии под командованием миротворческой миссии ООН (UNMISS) военного состава из 4-х военнослужащих Азербайджана.