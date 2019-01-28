Арестован представитель ФЕТО в Баку

В Баку задержан «представитель» террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FEТО) в Азербайджане, владелец бакинской типографии газеты «Заман», сообщает турецкая газета Sabah.

Фамилия задержанного не указывается, известно лишь его имя - Ибрагим Э. По информации агентства Anadolu, Ибрагим Э. считался одним из ответственных лиц течения Гюлена в Азербайджане. В возглавляемой им типографии печаталась газета сторонников FETO.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) проинформировала азербайджанскую сторону о местонахождении Ибрагима Э. В результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками MIT и спецслужб Азербайджана, Ибрагим Э. был задержан. На днях он был доставлен авиарейсом в Стамбул в сопровождении двух сотрудников полиции Азербайджана. Затем его доставили в Анкару, где в отношении него продолжается уголовное дело.