Президент Германии застрял в Эфиопии из-за поломки самолета

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не может вовремя вернуться в Берлин из рабочей поездки в Эфиопию из-за очередного дефекта правительственного самолета, сообщил таблоид Bild.

Над устранением технической проблемы с Airbus A340 "Theodor Heuss" усиленно работают, сообщили в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Изначально вылет в Берлин был запланирован на 12.50. Как сообщили в канцелярии президента, дефект связан с "проблемой с нагнетаемым воздухом". Он может быть устранен в аэропорту Аддис-Абебы.

Пока делегация из 55 человек, сопровождающая Штайнмайера в поездке, остается в отеле.

В конце ноября прошлого года самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил на пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе вынужденную посадку из-за технической неисправности правительственного лайнера Airbus А340 "Кондрад Аденауэр". Тогда канцлер Германии опоздала на встречу и прилетела на саммит регулярным пассажирским рейсом авиакомпании Iberia из Мадрида. А министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в январе был вынужден возвращаться в Германию из турне по странам Африки рейсовым самолетом африканских авиалиний из-за поломки правительственного самолета Bombardier Global 5000.